T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Genç edebiyatçılar aranıyor!

2010 yılının başında kurulan TÜRKGEB, 25 yaşın altı yazarların öykü, şiir ve tiyatro oyunlarını okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - 2010 yılının başında kurulan TÜRKGEB(Türkiye Genç Edebiyatçılar Birliği), 25 yaşın altındaki yazarların öykü, şiir ve tiyatro oyunlarını okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor. Konu ve uzunluk sınırlaması bulunmayan projede edebiyata ilgi duyan gençlerin ürünlerini basılı şekilde görerek motive olmaları amaçlanıyor.


Sene sonuna kadar gönderilen öykü, şiir ve tiyatro oyunlarından oluşturulacak seçki, kitapçık olarak basılacak. Yazıları kitapçıkta yer alanlarla söyleşi yapılacak ve ardından toplantıda deneyimli edebiyatçılar ve edebiyat eleştirmenleriyle buluşturulacak. Bu şekilde genç yazarların edebiyat eleştirmenlerinin dikkatini çekmesi sağlanacak.


TÜRGEB’in kurucusu Mustafa Gökçek, genç edebiyatçılara kapı açabileceğini düşündüğü projesiyle ilgili, “Kimi insanlar 70 yaşından sonra şiir kitabı çıkarabiliyor. Eğer kişide böyle bir yetenek varsa biz bunu daha erken keşfedebiliriz ve böylece o kişi daha çok ürün yaratabilir.”


Öykü, şiir ve tiyatro oyunları info@mustafagokcek.com ve yazarmgokcek@ttmail.com adreslerine gönderilebilir.


Yazı: Can Barış  Çevik (MİHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24