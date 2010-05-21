Genç edebiyatçılar aranıyor!

T24 - 2010 yılının başında kurulan TÜRKGEB(Türkiye Genç Edebiyatçılar Birliği), 25 yaşın altındaki yazarların öykü, şiir ve tiyatro oyunlarını okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor. Konu ve uzunluk sınırlaması bulunmayan projede edebiyata ilgi duyan gençlerin ürünlerini basılı şekilde görerek motive olmaları amaçlanıyor.





Sene sonuna kadar gönderilen öykü, şiir ve tiyatro oyunlarından oluşturulacak seçki, kitapçık olarak basılacak. Yazıları kitapçıkta yer alanlarla söyleşi yapılacak ve ardından toplantıda deneyimli edebiyatçılar ve edebiyat eleştirmenleriyle buluşturulacak. Bu şekilde genç yazarların edebiyat eleştirmenlerinin dikkatini çekmesi sağlanacak.





TÜRGEB’in kurucusu Mustafa Gökçek, genç edebiyatçılara kapı açabileceğini düşündüğü projesiyle ilgili, “Kimi insanlar 70 yaşından sonra şiir kitabı çıkarabiliyor. Eğer kişide böyle bir yetenek varsa biz bunu daha erken keşfedebiliriz ve böylece o kişi daha çok ürün yaratabilir.”





Öykü, şiir ve tiyatro oyunları info@mustafagokcek.com ve yazarmgokcek@ttmail.com adreslerine gönderilebilir.





Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)

