Genç dansçının New York başarısı

T24- Kariyerine New York'ta devam eden genç koreograf ve dansçı Korhan Başaran'ın ''K's Search for L'' (K'nın L'yi Arayışı) adlı yeni modern dans gösterisi, New York'ta büyük beğeni topladı.

Korhan Başaran ve dansçıları, Connecticut'ta 19 Hazirandaki ilk gösterilerinin ardından ikinci gösterilerini New York'ta sundu. ''K's Search for L'' adlı gösterinin sonunda Başaran ve dansçıları uzun süre ayakta alkışlandı.

''K'' karakterinin ''L'' karakterini arayışını anlatan gösteride, Korhan Başaran'a sahnede, Fransız dansçı Laura Arend, Amerikalı dansçılar Elliot Reiland, Christiana Axelsen, Philip Montana ve İsrailli dansçı Mor Gur-Arie eşlik etti.

Gösteri sırasında dansın hikayesini izleyicilere anlatan Amerikalı oyuncu Quinlan Corbett da Mevlana, Mihri Hatun ve William Shakespeare'in şiirlerinden alıntılar yaptı. Gösterinin ışık tasarımını ise Broadway'de ödül alan Joyce Lioa yaptı.

Gösterinin ardından soruları yanıtlayan Korhan Başaran, New York'ta koreografisini yaptığı ''Keşanlı Ali Destanı'' oyununun bu hafta sahnelenmesinin hemen ardından bu dans gösterisiyle New Yorklu sanatseverlerin karşısına çıkmaktan dolayı sevinçli olduğunu söyledi.

Başaran, hem dansçılar hem de seyirciler arasında dünyanın pek çok bölgesinden gelen insanın bulunmasından da ayrıca memnuniyet duyduğunu belirtti. Başaran, ''Dansın böyle bir güzelliği var işte, hiç sözsel bir sınırı olmadan, bütün insanlara dokunabilen, bir şeyler hissettirebilen bir sanat'' diye konuştu.

Aşkı arama fikrinden yola çıktığını ve aşk deyince de hemen akla Mevlana'nın geldiğini söyleyen Başaran, dansın finalini de Mevlana'nın ''Hiç korkunuz olmasın, gözleriniz açık olsun, bu dünya aslında sadece bir rüya'' temasıyla yaptıklarını belirtti.

Connecticut'ta geçen haftaki gösterilerinin ardından ABD'nin çeşitli eyaletlerinden teklifler aldıklarını anlatan Başaran, New York'ta gelecek sezonda da bu gösteriyi sergileyeceklerini, önümüzdeki dönemde belki Türkiye'ye de gidebileceklerini söyledi.

Başaran, New York'ta, Türk-Amerikan New York Sanat Topluluğunun (TAASNY) geçen hafta sahnelediği ''Keşanlı Ali Destanı'' oyununun, geçen yıl oynanan ''Hisseli Harikalar Kumpanyası'' müzikalinin, genç müzisyen Burak Özdemir'in ''Fuga'' (Kaçış) adlı elektro-barok operasının koreografilerini yapmıştı.

Başaran'ın geçen yıl da New York'ta ''Seeking Beauty'' ve 2008 yapımı ''Elegy'' isimli iki modern dans koreografisi, ''York Dance Works'' adlı modern dans topluluğu tarafından sahnelenmiş ve büyük beğeni toplamıştı.