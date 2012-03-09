Genç çift, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

T24 - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir çift, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Başından silahla vurulan ve hamile olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiği olayda, orman muhafaza memuru eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tek katlı evde ailesiyle birlikte yaşayan orman muhafaza memuru Umut Uz'un (32) iş yerine gelmemesi üzerine, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan arkadaşları endişelendi. Uz'un evine giden iş arkadaşları, kapının kilitli olması üzerine balkondan evin içerisini kontrol etti.

Umut Uz ve eşi Tuğba Uz'un (30) yataklarında hareketsiz şekilde yattığını gören iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, başlarından vurulmuş halde yatan Umut ve Tuğba Uz çiftiyle karşılaştı. Ekipler, çiftin 5 yaşındaki kızını da yatak altında yatar vaziyette buldu.

Hamile olduğu öğrenilen Tuğba Uz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Umut Uz ise Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uz'un sağlık durumunun

ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tuğba Uz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, çiftin yanında kalan Tuğba Uz'un 15 yaşındaki yeğeninin de sabah saatlerinde okula gittiği belirtildi.

Orman muhafaza memuru olarak görev yapan Umut Uz'un, Osmaniyeli olduğu öğrenildi.