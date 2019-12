-GENÇ ATLETİN GÖZÜ OLİMPİYATLARDA... ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar yüksek atlamada finalde yarışan ilk Türk atlet Burcu Ayhan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda tecrübe edinerek, 2016 Rio De Janeiro'da madalya kazanmayı hedefliyor. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmenlik bölümü 3. sınıf öğrencisi de olan 20 yaşındaki Burcu Ayhan, yaptığı açıklamada, 23 yaş altında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını kaydetti. Şu an en iyi derecesinin 1.92 metre olduğunu dile getiren milli atlet, ''En büyük hedefim olimpiyatlar'' dedi. Derecesini sürekli geliştirmek istediğini anlatan Burcu, ''Bir-iki yıl içinde 2 metreyi atlamak istiyorum. Henüz yaşım küçük. Tecrübe edinmek için zamanım var'' diye konuştu. Sporun yanı sıra eğitimini sürdürmek isteyen Burcu, şunları söyledi: ''Olimpiyat hedefimi gerçekleştirebilmek için yılın 365 günü çalışmalıyım. Günde 8 saat antrenman yapıyorum. Şu an Avrupa'da ilk 12 sporcu arasındayım. Hedefim önce Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sporcu arasına girebilmek. İlerleyen yıllarda da ilk 3 arasında yer almak. 2012 Londra Olimpiyatları'nda ilk 8 arasında yer almak istiyorum. Ancak Londra'ya Avrupa şampiyonu olarak gitmeliyim. Benim asıl hedefim 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları. Londra'da tecrübe kazanarak, Rio de Janeiro'da madalyaya ulaşmak istiyorum.'' Atletizme lise 1. sınıfta başladığını anımsatan genç atlet, ''Daha önce okul takımında voleybol oynuyordum. Yüksek atlama yeteneğim olduğu için öğretmenin atletizme yönlendirdi. 2004 yılında atletizme başladım. Şu an Türkiye rekorunun sahibiyim'' diye konuştu.