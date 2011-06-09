-GENÇ ATLET TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ SİVAS (A.A) - 09.06.2011 - Sivas'taki trafik kazasında Sivas Özdemirspor'un genç atleti Yunus Emre Koç yaşamını yitirdi, ağabeyi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ahmet Koç'un (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün gece, merkeze bağlı Tepeönü köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Sürücü Ahmet Koç ile yanında bulunan kardeşi Yunus Emre Koç (16) yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan iki kardeşten Yunus Emre Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ahmet Koç'un durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Sivas Özdemirspor'un genç atleti Yunus Emre Koç için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rahmi Soyuyüce, Özdemirspor Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Kulaksız, kulübün antrenörü Şenol Özdemir, kulüp yetkilileri ile Koç'un öğretmenleri ve atlet arkadaşları katıldı. Cenaze, namaz kılınmasının ardından Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yunus Emre Koç'un, dün idman çıkışı ağabeyi Ahmet Koç'la birlikte otomobille Akçamescid ve Körtuzla köyleri civarına gittiği, dönüşte kaza geçirdikleri belirtildi. Kazada yaralanan Ahmet Koç'un kendine geldikten sonra kardeşi Yunus Emre Koç'u aradığı, daha sonra yardım istemek için kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki köye gittiği, köylülerin yardımıyla kardeşini bulduğu, kardeşine kalp masajı yapmasına rağmen kurtaramadığı bildirildi.