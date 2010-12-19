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Spor

GENÇ ASLAN'IN ONUR GECESİ KONYA (A.A)

19 Aralık 2010 21:20

-GENÇ ASLAN'IN ONUR GECESİ KONYA (A.A) - 19.12.2010 - Galatasaraylı futbolcu Anıl Dilaver, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi lig maçında böylesine kritik bir gol attığı için onur duyduğunu söyledi. Hafta boyunca takımla çalışmalar yaptığını ifade eden Anıl, ''Hagi bana yer yer taktikler gösterdi. Oynayacağımı anlamıştım'' dedi. Maçtan bir gün önce de oynayacağını bildiğini anlatan Anıl, heyecanlı olduğunu, takımdaki ağabeylerinin motivasyonuyla heyecanını bastırdığını kaydetti.  Gol attığı için mutlu olduğunu bildiren Anıl, ''Galatasaray ile çıktığım ilk resmi maçta böylesine kritik bir gol attığım için onur duydum. Benim için inanılmaz bir duygu'' diye konuştu.  Gökhan Zan da Anıl'ı tebrik ederek, ligin ilk devresini Galatasaray'a yakışmayan bir yerde tamamladıklarını belirtti. İkinci yarıda birlik ve beraberlik içinde taraftar desteğini de arkalarına alarak, yeni statta Galatasaray'ı layık olduğu yere taşımak istediklerini vurgulayan Gökhan Zan, ''En kötü ihtimal Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz'' diye konuştu.

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