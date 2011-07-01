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Politika

Genç: Abdullah Gül iyi bir AKP’lidir

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Köşk’e çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrını doğru bulduğunu söyledi.

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Köşk’e çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrını doğru bulduğunu söyledi.


TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “boykot” krizinde devreye girmesiyle ilgili soruları yanıtladı. “Ben Abdullah Gül’ün bir şey yapacağına inanmıyorum. Abdullah Gül iyi bir AKP’lidir” diyen Genç, şöyle devam etti:


"Kesinlikle Erdoğan’ın direktifi dışında Abdullah Gül’ün de bir şey yapacağına inanmıyorum. Dolayısıyla buradan bir keramet çıkacağına inanmıyorum. Abdullah Gül ile görüşmenin sonucu değiştireceğine inanmıyorum.”


“Bahçeli’nin tavrı doğru mu” sorusuna da Genç, “Tabi. Şahsen Gül’ün bu aşamada Tayyip Erdoğan’ın istemediği bir şey yapacağına inanmıyorum” dedi.


“Kemal Bey çıktı ama” hatırlatması üzerine Genç, şöyle dedi:


“Olabilir, Kemal Bey problemlerin hallini istiyor. Belki o düşüncede olabilir. Genel Başkanım ben saygı duyuyorum ama ben şahsen Gül’ün, Tayyip Erdoğan’ın emirleri dışında bir şey yapacağına inanmıyorum.”



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