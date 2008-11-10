Genar'ın anketi: Erdoğan, Gül'den daha güvenilir

GENAR Araştırma’nın yaptığı ankette ‘bugün bir genel seçim’ olsa AKP’nin yüzde 45.8, ‘bugün yerel seçim’ olsa yüzde 49.5 oy alacağı ortaya çıktı. Halk Ergenekon’u terör örgütü olarak görürken, başörtüsünün laiklik karşıtı olmadığını düşünüyor.Türkiye yavaş yavaş 29 Mart yerel seçimlerinin havasına girmeye başlarken GENAR Araştırma Eğitim Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği ‘2008 Türkiye-Toplum-Siyaset Araştırması-3. Çeyrek’ anketi ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Bugün bir yerel seçim yapılması halinde AKP’nin oylarının yüzde 49.5 olacağı belirlenirken, genel seçim olması durumunda ise yüzde 45.8 oranında oy alacağı anlaşılıyor.GENAR’IN 25 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında 14 ile bağlı 52 ilçede iki bin 85 kişiyle yüzyüze yaptığı ankette 22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde ortaya çıkan siyasi tablonun hemen hemen aynı kaldığı belirlendi.Bugün bir genel seçim olsa AKP’nin yüzde 45.8 ile açık ara önde olduğu, CHP’nin 22 Temmuz’da 20.88 olan oyunu yüzde 23.5’e çıkartarak yine anamuhalefet kaldığı ve MHP’nin de 22 Temmuz’da yüzde 14.27 olan oyunu yüzde 14 olarak koruduğu görüldü. Bugün bir yerel seçim yapılması durumunda AKP’nin alacağı oy oranı yüzde 49.5 olurken, en yakın takipçisi CHP ise yüzde 25.1 ile ikinci, MHP yüzde 12 ile 3. sıraya oturdu.Bugün bir genel seçim olsa, oy vereceğini söylediği partiye toplumun yüzde 85’i gönül rahatlığıyla oy verdiğini, yüzde 15’i ise gönül rahatlığıyla oy vermediğini dile getiriyor. AKP’ye oy verenlerin yüzde 89.2’si, DTP’ye oy verenlerin yüzde 82.1’i, MHP’ye oy verenlerin yüzde 80.1’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 79.2’si partilerine gönül rahatlığıyla oy vereceklerini ifade ediyorlar.Bu tablo ‘yeni siyasal oluşum’ tartışmalarının karşılığının olmadığını gösteriyor. AKP yüzde 45.8’lik oyunun yüzde 10.8’ini, CHP yüzde 23.5’lik oyunun yüzde 20.8’ini, MHP yüzde 14’lük oyunun yüzde 19.9’unu, DTP ise yüzde 6 gözüken oyunun yüzde 17.9’unu her an kaybedebilir. Kısaca, bu veri yeni arayışların ya da yeni oluşumların toplumda bir karşılığının olmadığını gösteriyor. Sadece CHP’de belirgin olarak alternatifsizlikten dolayı oy verme öne çıkıyor.Tablo kararsızlar dağıtılarak hazırlanmıştır. Ham oylarda AKP yüzde 33.3, CHP yüzde 17.1, MHP ise yüzde 10.2 görünmektedir. Kararsızlar yüzde 12, ‘oy kullanmayacağım’ diyenler yüzde 10.6’dır.Ham oylarda AKP yüzde 35.1, CHP yüzde 17.8, MHP ise yüzde 8.5 görünmektedir. Kararsızlar yüzde 7.1, ‘oy kullanmayacağım’ diyenler yüzde 7.9, adaya bağlı diyenler yüzde 12.3, cevap vermeyenler ise yüzde 1.9’dur.Toplumun yüzde 75’i ‘o diyorsa doğrudur’ diye tanımlayacağı bir siyasetçinin bulunmadığını ifade ederken, ‘var’ diyen yüzde 25, yüzde 42 ile Erdoğan adını verdi. Onu yüzde 8.1 ile Deniz Baykal, yüzde 6.1’le Abdullah Gül, yüzde 5.9 ile Necmettin Erbakan, yüzde 4.7 ile Devlet Bahçeli izledi. Bu da, AKP oylarının temel besleyici unsurunun Erdoğan’a güven olduğunu ortaya koyuyor. Diğer partilerde seçmenlerin partisini kabullenirken, aynı oranda liderini kabullenmediği gözleniyor.Halk icraata oy verdi Toplum AKP’nin son üç aylık performansına 10 puan üzerinden 4.86, CHP’ye 3.02, MHP’ye 2.98, DSP’ye ise 1.83 puan veriyor.Son dönemlerde terör eylemlerinin artmasının nedenleri birinci sırada ‘yerel seçimlerin yaklaşması’, ikinci sırada ‘hükümetin tutumu’, üçüncü sırada ‘bölgedeki ekonomik zayıflık’, dördüncü sırada ‘Ergenekon’, beşinci sırada ise ‘dış güçlerin müdahalesi’ olarak görülüyor.Türk toplumunun yüzde 67.9’u ‘Ergenekon bir terör örgütüdür’ ifadesine katılırken, yüzde 32.1’i bu görüşe katılmadığını ifade etti.Üniversitede başörtüsü serbestliğini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararına toplumun yüzde 68’i ‘katılmadığını’ belirtti. Toplum, başörtüsü serbestliğinin laikliğin ihlali anlamına gelmediğini vurguladı.Toplumun yüzde 44.1’i PKK ile mücadelede ordu ve diğer kurumların koordineli hareket etmesini, yüzde 42.5’i ise bu inisiyatifin sadece askere verilmesini istedi. Yüzde 13.3’ü ise inisiyatifin sivillerde olması gerektiğini belirtti.Toplumun yüzde 58.1’i, 17 şehit verdiğimiz Aktütün Karakolu saldırısında ‘ihmal olduğunu’ düşünürken, yüzde 42’si ihmal olduğunu düşünmediğini söyledi. ‘İhmal var’ diyenlerin yüzde 56.3’ü askeriyenin, yüzde 33.5’i devlet-hükümetin, yüzde 4.6’sı istihbaratın ihmali olduğunu düşünüyor.Araştırma sonuçlarını değerlendiren siyaset sosyoloğu M. Teyfik Göksu, seçmenin partisini daha çok önemsemeye başladığını belirterek, ‘Artık medyanın siyasete yön vermesi zor’ dedi.Sosyolog Göksu, iktidardaki AKP’nin oy kaybetmesi, muhalefetin ise oy kazanması beklenirken aksi bir sonuç çıktığına dikkati çekerek, AKP’nin beğeni ve başarı durumunu koruduğunu ifade etti.Teyfik Göksu, şu değerlendirmelerde bulundu: Kitlesi tarafından en çok içselleştirilen parti AKP. Zira, AKP, seçmeninin yaklaşık yüzde 90’ının gönül rahatlığıyla oy verdiği bir parti. Bu oran muhalefet partilerinde daha düşük.Araştırmaya göre Türkiye’nin siyasal ekseninin de değiştiğini kaydeden Göksu, ‘Türkiye’de siyasal eksen olarak ‘merkez sağ’ ve ‘merkez sol’ tanımlaması yapılırken bugün ‘muhafazakâr olan’ ve ‘olmayan’ diye tanımlamak durumundayız. Diğer taraftan muhafazakâr eksenin oy pastasındaki payının sürekli büyümesi de bu eksen kaymasının en önemli göstergesi’ dedi.Göksu, ‘siyasete yön verme mekanizması’ olarak kullanılan medyanın toplumsal etkisinin az olduğunu vurgularken de şöyle dedi:Çünkü siyasete olan güven, özelikle hükümete olan güven, medyaya olan güvenden daha fazladır. Bu bağlamda medyanın siyaseti dizayn etme gücü zayıflamıştır. Toplum bugün için siyaset alanında yeni arayışlara karşı ihtiyatlı tavır sergilemektedir. Yaşadığımız bu dönemin en doğru siyasal-sosyolojik okuması AKP’nin seçmen davranışında yeni bir dönem başlatmış olması yönündedir. Zira, 6 yıllık iktidara rağmen oy kaybetmeden toplumsal güvenin hala devam etmesi önemli bir göstergedir. Bu, siyasette çok önemli bir başarı olarak görülebilir.Göksu, global krizin bile Ergenekon davasının gölgesinde kaldığını kaydediyor. Toplumun ‘Ergenekon’ meselesine ciddi ilgi duyduğunu kaydeden Göksu sonucunun da merakla beklendiğini belirtiyor.