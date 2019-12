GENAR'ın anketi: AKP yüzde 46.4 CHP yüzde 24.3

T2 4 - Türkiye'deki siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeleri inceleyen GENAR'ın yaptığı araştırmaya göre, 2010'da en temel sorunlar olarak ekonomi, terör ve Kürt sorunu sıralandı. Üç önemli olay ise referandum, İsrail'in Mavi Marmara'ya baskını, CHP'deki başkanlık gösterildi.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, GENAR Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Merkezi "Türkiye Toplum-Siyaset Araştırması 2010'un Ardından" başlıklı raporunu yayımladı. Araştırmada vatandaşların siyasi tercihleri, sivil anayasa istekleri, iki dil tartışması, Avrupa Birliği ve kurumlara güven dahil birçok konudaki görüşleri belirlendi. 5-15 Ocak 2011 tarihleri arasında 17 il ve 47 ilçede yüz yüze görüşülen 2 bin kişinin yüzde 47.5'i "Türkiye'nin en temel sorunları nedir" sorusuna "Ekonomi" yanıtı verirken, yüzde 24.1'i "terör", yüzde 10.5'u ise "Doğu ile Güneydoğu sorunları" dedi. Dördüncü sırada ise yüzde 4.9 ile "işsizlik" yer aldı.





Sağlıkta başarılı



Görüş bildirenlere göre hükümetin sağlık, eğitim, sosyal yardımlar, ekonomi, dış politika ve demokratikleşme konularındaki başarı oranı yüzde 64.2 ile yüzde 51 arasında değişirken, skalada en az başarı yüzde 47.5 ile terörle mücadele konusunda değerlendirildi. Hükümetin en başarılı olduğu alan yüzde 64.2 ile sağlık olarak belirlendi.





Kime oy verirsiniz?



Ankete katılanların yüzde 46,4'ü "Bu pazar gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna "AKP" yanıtını verdi. CHP'ye oy vereceklerini kaydedenlerin oranı yüzde 24.3 olurken MHP'nin oy oranı yüzde 13.4, BDP'nin yüzde 5.2, SP'nin yüzde 1.6, Has Parti'nin oy oranı ise yüzde 0.6'da kaldı. Araştırmada, "Seçime kadar partilerin oy yüzdelerinde bir kısım dalgalanmaların olabileceği söylenebilir. Ancak radikal değişimler olmazsa sıralamanın ve partilerin oy oranlarının yer aldığı seviyelerin böyle olabileceğini söylemek mümkündür" ifadeleri yer aldı. Araştırma kapsamında, "partilerin alabilecekleri en yüksek oy oranları" da ele alındı.





Meclis'e kimler girebilir



Elde edilen verilere göre, AKP'nin alabileceği maksimum oy oranı yüzde 53.1, CHP'nin yüzde 31.6, MHP'nin yüzde 28.9, SP'nin yüzde 11.7, Has Parti'nin yüzde 10.5, BDP'nin ise yüzde 9.5. Veriler ışığında yapılan değerlendirmede, "Bu veriler AKP'nin yüzde 50'lik hedefinin gerçekleştirilebilir bir hedef olduğu izlenimi doğururken, CHP'nin siyasal hayalinin toplumsal karşılığı olmadığını göstermektedir. MHP'nin kendi oy oranının iki katını aşan bir hüsnükabule sahip olması dikkat çekmektedir. Saadet Partisi, Has Parti ve Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) bakıldığında ise bu partilerin gereğini yapmaları durumunda Meclis'e girebilecekleri söylenebilir" ifadeleri kullanıldı.





Sivil Anayasa'ya destek



Yeni anayasa çalışmalarına destek verenlerin oranı ise "hayır" diyenleri geçti. Rapora göre, "evet destekliyorum" diyenler yüzde 53.4 oranındayken "hayır" diyenler yüzde 33.7'de kaldı. Araştırma sonucunda 2010 yılının en önemli üç olayı sırasıyla anayasa için yapılan referandum, Mavi Marmara saldırısı ile CHP'deki genel başkanlık değişimi olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 66.3'ü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isterken AKP seçmeninin "istiyorum" oranı yüzde 76.9 olurken bu partiyi ikinci sırada yüzde 76.1 ile BDP destekliyor. İlginç bir şekilde aynı katılımcıların yüzde 67.3'ü ise bu hayalin gerçekleşeceğine inanmıyor.