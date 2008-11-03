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Sağlık

Gen testiyle sağlıklı yaşama

Hangi hastalık sizin için risk oluşturuyor. DNA analizi ile yapılan Gen testi size bu sorunun cevabını verebilir.

03 Kasım 2008 02:00

Gelişen genetik teknolojisiyle gelecekte hangi hastalığa yakalanma riskiniz olduğunu bugünden öğrenmeniz mümkün. DNA analiziyle yapılan bir gen testi, sizin kalp problemlerine, ya da kanser hastalıklarına yakalanma riskini çok önceden haber verebiliyor.  Bu testler hastalıklara muhtemel yatkınlıkları belirlemek ya da şüphe duyulan hücre mutasyonunu kesinleştirmek amacıyla yapılabiliyor. Bir başka değişle gen testi aslında bir tür bedensel eğilim göstergesi.

Sağlığına dikkat etmeyen ve zora düşmedikçe doktora gitmeyen bir toplum olarak Nil Karaibrahimgilin’de yaptırdığı bu gen testi sağlığına dikkat etmeyenlerin özellikle baktırması gereken ve geleceğimizde ne hastalıklar yaşayabileceğimizi öğrenip ona göre önlemler almamızı sağlayacak bir yöntem.

Karaibrahimgil’in testinin sonuçları ise şaşırtacak düzeyde çünkü 50 kilo olmasına rağmen kendisini ileride bekleyen tehlikelerin başında ‘obezite’ hastalığı gelmekte. Bu örnek, genç yaştan itibaren yaşama şeklimiz ve beslenmemizin, yaşlanınca hiç aklımıza gelmeyecek hastalıklarla karşılaşma ihtimalimizin olduğunu göstermekte.

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