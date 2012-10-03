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Yaşam

Genç kadın, 12 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü

Antalya’da arkadaşlarıyla birlikte kayalıklardan şehir manzarası izleyen Dilek Kaya, yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı

03 Ekim 2012 12:01

Antalya'da genç bir kadın arkadaşlarıyla oturduğu 12 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki kayalıklarda 3 arkadaşıyla oturan Deniz Kaya (30) adlı kadın bir ara dengesini kaybederek 12 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Bacağı kırılan Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde de çizikler meydana geldi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri Kaya'nın kırılan sol bacağına tampon yaptı. İtfaiye ekiplerinin aşağıya indirdikleri halat ve sedye yardımıyla 12 metre yukarı çekilen Kaya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Kaya ve beraberindeki arkadaşlarının alkollü olduğu öğrenildi.

Bu arada çevre mahallelerden bazı vatandaşlar, İtfaiye ekiplerinin ışıklarını görünce 'film çekiliyor' düşüncesiyle olay yerine geldi. Vatandaşların cep telefonlarıyla olayı görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.

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