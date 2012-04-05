'Gen bahçesi' için eylem yapan öğretim üyelerine sert müdahale

Adana'da "gen bahçesi" arazisinde yeni üniversite için zemin etüdü yapılmasına tepki gösteren Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri, eylem yaptı. Çevik kuvvet ekipleri, kol kola girerek iş makinelerinin önünü kesen aralarında rektörün de bulunduğu öğretim üyelerine müdahale etti.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne tahsis edilen araziye bir grup öğretim üyesi ile birlikte gelen Çukurova Üniversitesi'ne (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne kentin farklı alanlarında yer gösterildiğini ancak arazi beğenmeyerek Turunçgil Gen Merkezi olarak kullanan bu bölgeye üniversite kurulması için ısrar edildiğini söyledi.

Akınoğlu, ''Bu arazi tahsisi, bilim adına, ülkemizin gelişmesi adına çok yanlış bir olaydır. Biz bu yanlıştan dönüleceği kanaatindeyiz. Buradaki arkadaşlarımızın tepkisini anlayışla karşılamak lazım. Bu tepkiler, üniversitenin, Ziraat Fakültesi'nin ve bilimin tepkisidir. Bunu da herkesin doğru algılaması gerekir'' dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım ise Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin talebi, Adana Valiliği'nin talimatıyla geldiklerini belirterek, alanda terörle mücadele ekiplerinin değil, çevik kuvvet ekibinin olduğunu kaydetti.

''Polisin burada olma nedeni yeni kurulan üniversitenin rektörünün talebi üzerinedir'' diyen Yıldırım, “Mahkemeler yürütmeyi durdurmadığı sürece Vali beyin böyle bir emri varsa polis olarak buraya geliriz ve sorunu çözeriz” dedi.

'Rektörün sözüne itibar etmiyorsunuz'

Rektör Akınoğlu, Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım'a üniversite arazisinde yapılan çalışmaların kanuni bir dayanağının olmadığını savunarak şunları söyledi:

“Kanunsuz iş yapıyorsunuz. Size talimat verenler suç işliyor. Siz de tarafsınız ve devletin polisini temsil etmiyorsunuz. Hiç öğrencisi olmayan sadece tabelası olan bir üniversitenin rektörünün sözüne itibar ediyorsunuz. Buraya gelmiş ve 45 bin öğrencisi olan Çukurova Üniversitesi'nin Rektörü olan benim sözüme itibar etmiyorsunuz.''

Arık: İnşaat yok, araç sökmüyoruz

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Arık ise yer tahsisinin Maliye, Milli Eğitim, Kalkınma Bakanlığı ile YÖK, Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği'nce alınan bir karar olduğunu belirterek tahsisi iptal eden yasa hükmü olmadığı sürece, üniversiteye 2013 yılı yatırımlarını yapabilmek adına yaza kadar zemin etüdü çalışmaları yapmaları gerektiğini kaydetti.

Arık, ''Bir ağaca dahi zarar vermek istemiyoruz. Cumartesi günü, iki yerde sondaj yaptık. Biz arazi işgal etmek durumunda değiliz. Yasal mevzuat gereği burada zemin etüdü adına sondaj yapıyoruz. Zaten üniversite konuyu mahkemeye taşıdı. Bunun sonucu belli olur. Biz inşaat yapmıyoruz, ağaç sökmüyoruz. Kamuoyunda ağaç sökülmüş, tahribat yapılmış gibi bir algı oluşturuluyor. Biz burayı koruyacağız. Buradaki yapılaşma oranı yüzde 3'ü geçmeyecek'' dedi.

İş makinalarına kalkan oldular

Açıklamaların ardından zemin etüt çalışmaları için gelen iş makinelerinin önüne önce Ziraat Fakültesine ait traktör ve iş makineleri çekildi daha sonra da öğretim üyeleri kol kola girerek araçların önünü kesti.

Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım'ın talimatıyla çevik kuvvet ekipleri öğretim üyelerine müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası sondaj yapılacak alan çevik kuvvet ekiplerce çevrilirken, sondaj çalışmasına da başlandı.

Bazı öğretim üyeleri kendilerine yapılan müdahalede yaralandıklarını iddia etti. Öğretim üyeleri konuyu mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

Öğrencilerden hocalarına destek

Bu sırada bir grup öğrenci de çalışmaların durdurulması için arazideki rüzgar pervanesine çıktı.

Öğrencilerin eylemi bitene kadar durdurulan sondaj çalışması daha sonra tekrar başlatıldı.