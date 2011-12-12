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Gemlikteki yangının nedeni "çakmak" GEMLİK (A.A)

12 Aralık 2011 18:23

-Gemlikteki yangının nedeni "çakmak" GEMLİK (A.A) - 12.12.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Bilal Çelik, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili, ''Yangının, çocukların çakmak oyunu nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor'' dedi. Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, Kayhan Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, Şahdavut Ergüven (58), eşi Erihan ve çocukları Selçuk (3) ile Seçkin'in (2) yaşamlarını yitirdiğini belirtti. Yangında ölen 4 kişinin dumandan zehirlenme sonucu hayatını kaybettiklerinin belirlendiğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:  ''Çocukların cesedi, oturma odasındaki televizyonun arkasında bulundu. Muhtemelen çıkan yangın nedeniyle korkup oraya saklanmışlar. Babanın cesedi yatak odasında, annenin cesedi ise banyoda bulundu. Baba uykuda, anne duşta yakalanmış. Yangının başladığı yer oturma odası. Burada iki kanepe var. İlk tespitlere göre, kanepenin tutuşmasıyla başlayan yangın, yoğun duman oluşunca ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangının, çocukların çakmak oyunu nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.'' Ailenin birkaç ay önce Mardin'den geldiğini öğrendiklerini belirten Çelik, ''Baba, Gemlik'teki bir limanda, forklift operatörü olarak çalışıyormuş'' dedi.

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