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Gemlik'te zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 6 yaralı

Kaza nedeniyle Bursa-İstanbul yolu ulaşıma kapandı

01 Eylül 2012 16:59

Gemlik'te 3 tır, 1 kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 16 TZ 979 plakalı tır, İstanbul istikametinden Bursa yönüne giderken 4 Yol mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjden bölünmüş yolun diğer tarafına geçti, ardından karşı yönden gelen 2 tır ile 1 kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer tırlar ve kamyonet, yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan tırın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 6 kişi ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Gemlik'te zincirleme kaza: 1 ölü

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