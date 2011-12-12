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Gemlik'te yangın: 4 ölü GEMLİK (A.A)

12 Aralık 2011 12:48

-Gemlik'te yangın: 4 ölü GEMLİK (A.A) - 12.12.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Kayhan Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Yangında, aynı aileden 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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