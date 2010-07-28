-GEMLİK'TE ''TİMSAH'' HEYKELİ AÇILDI GEMLİK (A.A) - 28.07.2010 - Bursa'da, 47 yıl önce amatör kulüplerin birleşmesiyle kurulan ve geçen sezon tarihinde ilk kez Turkcell Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Bursaspor'un simgesi ''Timsah''ın heykeli, Gemlik ilçesinde törenle açıldı. Merhum Heykeltıraş Tankut Öktem'in kızı Pınar Doğan Öktem'in, Küçük Kumla beldesindeki atölyesinde yaptığı Timsah heykeli, Ahmet Dural Meydanı'na yerleştirildi. Kaidesiyle birlikte 3.05 metre yüksekliğindeki heykelin açılış törenine, Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Bilgin, heykeltraş Pınar Doğan Öktem ve taraftarlar katıldı. Gemlik Belediye Başkanı Güler, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor'un bundan sonra yaşayacağı şampiyonluklarda da ''Timsah''ın değişik bir heykelini ilçenin başka yerlerine koyacaklarını söyledi. Timsah heykeli, açılışın ardından hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarların akınına uğradı.