Gemlik'te kentsel dönüşüm başlıyor; yeni yerleşim alanı belirlendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenleme kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlendi. Bölgede ilk kazma yıl sonunda vurulacak.

266 hektarlık arazinin koordinatları belirlendi

DHA'da yer alan habere göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde, konut açığını büyük ölçüde kapatması ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümü için planlama çalışmalarının sürdüğü 266 hektarlık arazinin krokisi ve koordinatları belirlendi. Bölgede ilk kazma yıl sonunda vurulacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Kamuoyunda taşınma gibi yanlış bir algı oluşturuldu. Bu çalışma taşınma değil, dönüşümdür. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruz dedi.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında Gemlik'te deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Haziran'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, koordinatları belirlenen bölgede yapılması planlanan konutlar için 18 bin dolayında talep aldıklarını hatırlatarak, konutların yapımına yıl sonuna doğru başlanılacağını söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz çalışmaların 2012 yılında başladığını belirterek, ''Bu anlamda da biz de şu anda Gemlik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cihatlı Mahallemizde bin 400 konut yapıyoruz. Fakat bu bin 400 konuta 18 bin talep gelince artan talebi karşılamak için birtakım çalışmalar gerçekleştirdik'' dedi. Gemlik’in zeytin ağaçlaryla dolu olduğunu belirten Yılmaz Zeytin Koruma Kanunu’na göre bölgelerde toplu konut yapamadıklarını belirtti.

Son çıkan Resmi Gazete’deki yönetmeliğin de KHK’da belirtilen alanların koordinatlarının belirlenmesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti;



“Aslında yeni bir şey değil. Tabii kamuoyunda taşınma gibi bir algı oluşturdu. Ama bu tamamen bertaraf edildi. Bu şekilde ne bizim, ne de bakanlığımızın taşınma düşüncesi yok, böyle bir çalışma da yok. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruz. Özellikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşımıza bunları takdim ediyoruz. Ve yine hali hazırda merkezde olup da evinin sağlam olmadığını düşünen vatandaşlarımız varsa da bunlara gönüllülük esasına göre takasta bulunuyoruz. Bizim şu anda konut yaptığımız yerler deniz manzaralı, sağlam zeminli ve havası temiz olan yerler olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Bu kapsamda da buradan daire edinmek için 18 bin dolayında talepte bulunuldu. Yapılan dönüşümdür bir taşınma değildir. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Şehir yerli yerince duruyor. Yerinde dönüşmek isteyen yerinde dönüşüyor. Yerinde dönüşmeyen insanlar da bu bölgeden konut almak suretiyle güvenli bir yapıya kavuşmuş oluyor.