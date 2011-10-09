-''Gemlik Yürüyüşü''ne sıkı önlem BURSA (A.A) - 09.10.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılmak istenen yürüyüş öncesinde, güvenlik güçleri denetimlerini arttırdı. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu'nun (TUHAD-FED), BDP ve Demokratik Toplum Kongresi desteği ile yapmayı planladığı 'Gemlik Yürüyüşü' sebebiyle jandarma ve polis Orhangazi'de de sıkı denetimler yapıyor. Bursa Valiliği tarafından yasaklandığı açıklanan yürüş için, Bursa Jandarma Alay Komutanlığı, Tuzla Komando Birliği, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipleri, bomba imha ekipleri, bomba arama köpekleri ile birlikte Orhangazi Süpürgelik mevkisinde, yol kontrollerine başladı. Yaklaşık 400 kişilik güvenlik görevlisi ile birlikte yürütülen kontroller Orhangazi'de saat 24.00’den itibaren sıklaştırıldı. Süpürgelik mevkisinde, Bursa-İstanbul karayolu üzerindeki tüm araçlar durdurularak aramadan geçirildi. Özellikle toplu taşıma araçlarında, güvenlik güçleri arama ve kimlik kontrolleri yaptı. Kontrollerin sabaha kadar devam edeceği açıklandı.