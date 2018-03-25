T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gemlik, drone ile izlenecek

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesi huzur ve güvenin sağlanması için kameralı drone ile izlenecek

25 Mart 2018 17:18

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesi huzur ve güvenin sağlanması için kameralı drone ile izlenecek.
Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ilçede kameralı drone sisteminin kullanılacağını söyledi. Kaymakam Karakuş, \"İlçemizin emniyetini, asayişini, huzur ve güvenini mükemmel hale getireceğiz. Gemlik İlçemizi dronlarla çok daha huzurlu ve güvenli hale getireceğiz. Hem polisimiz, hem jandarmamız ileri teknoloji kullanımı ile çok daha etkin hale gelecek, suç işlemeyi anında önleyeceğiz, suç işleyenleri de anında yakalayacağız\" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Karakuş, drone ile çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hurşit TOPALGEMLİK Bursa DHA BURSAnın GemlikGemlik Kaymakamı Gürbüz KarakuşTwitterGemlikHemKaymakam KarakuşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24