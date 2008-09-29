Gemiyle seyahate yerli turist ilgisi

Golden Bay Tour operasyon sorumlusu Ozan Yaman, eskiden sadece hayal edilebilecek kadar pahalı görünen cruise gemiyle seyahatin, artık uygun fiyatlarla sunulduğu için çok talep

gördüğünü söyledi.



Yaman, yaptığı açıklamada, cruise gemilerle seyahatin, Türkiye pazarında özellikle son 5 yılda tanınmaya ve tercih edilmeye başlandığını ifade ederek, "Zaten bir kez gemi seyahati yapan yolculardan tekrarını getirmeyen yok denecek kadar az. Gemiler tam pansiyon konaklama imkanı sunmaları, bir kez valiz açıp kapatarak tatilin yollarda geçmesine son vermesi sebebiyle de çok daha fazla tercih edilmeye başlandı" dedi.



"Eskiden sadece hayal edilebilecek kadar pahalı görünen cruise gemiyle seyahat, artık uygun fiyatlarla sunulduğu için çok talep görüyor" diyen Yaman,Türk yolcuların daha fazla cruise seyahatlerinde yer almalarının yabancı gemi şirketlerinin Türkiye'yi ciddi bir pazar olarak görmelerini sağladığına dikkat çekti.



Yaban, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve Eylül ayı sonuna denk gelmesi nedeniyle havaların güzel olacağı beklentisiyle özellikle Akdeniz ve Yunan adaları turlarına büyük talep olduğunu, alternatif olarak da Kanada ve ABD'nin tercih edildiğini belirterek, "Kontenjanlar, haftalar öncesinden doldu" diye konuştu.



Kurban Bayramı'nda talebin daha da artmasının beklendiğine dikkati çeken Yaman, "Özellikle Türkiye'de kış mevsimi yaşanırken sıcak olan Karayipler gibi egzotik bölgeler ve Güney Yarım Küre'de en güzel mevsiminde olan Güney Amerika ve Avustralya turları şimdiden yarı doluluğa ulaşmış durumda" bilgisini verdi. Yaman, Ramazan ve Kurban bayramlarındaki tüm gemi turlarının Türk rehberler eşliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.



Cruise gemiyle seyahat daha konforlu



Yurt dışı seyahatini gemiyle yapmanın daha konforlu ve lüks olduğunu dile getiren Yaman, "Sadece bir kez valiz açıp odanıza yerleştikten sonra, mevsimine göre dünyanın dört bir köşesinde seyahat imkanı sunuluyor. Gemi seyahatiyle bazı turlarda 7-8 ülke, 10 şehri tek seferde gezebilme imkanına sahipsiniz. Ayrıca gemiler gerek personeli, gerekse ağırlamasıyla son derece kaliteli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmaktadır" diye konuştu.



Türk yolcuların en çok rağbet ettiği bölgelerin yazın Baltık başkentleri, Norveç fiyortları ve Akdeniz turları, kışın ise Karayipler, Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda turları olduğunu kaydeden Yaman, şu bilgileri verdi: "Bunların yanı sıra İstanbul çıkış ve bitiş olarak tüm yaz boyu yapılan turlar da özellikle tercih ediliyor. Cruise turları 3 günden 150 güne kadar

alternatif turlar sunsa da şu anda en yoğun satışlar bir hafta ile 15 gün arası süren turlarda."



Cruise gemiyle seyahatin maliyeti



Tam pansiyon olarak hizmet veren gemilerde tüm yemeklerin, oda servisi, şovlar ve tüm aktivitelerin ücretlere dahil olduğunu ifade eden Yaman, fiyatlarla ilgili şunları söyledi: "Promosyonlu dönemlerde bir hafta 5 yıldızlı gemide konaklama dahil bir Akdeniz turu kişi başı 1000 avronun altında. İstanbul çıkışlı yine 5 yıldızlı gemilerle Akdeniz turu ise 799 avrodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Turun süresine ve gemiye bağlı değişen bu turlar 12 günlük Baltık turlarında ise 1099 Eurodan başlıyor. Şu anda 10 günlük bir Karayip turu uçuşlar ve otel dahil kişi başı 1000 avroyu bulabiliyor. Bu rakamlar, günümüzde güneyde bir tatil köyündeki bir haftalık konaklamayla kıyaslanabilecek seviyedir."



Gemi turlarının yurt dışı turlar olmaları sebebiyle karşılıklarının tam olarak tatil köyleri olmadığını ifade eden Yaman, "Fakat gözlemlediğimiz kadarıyla bir haftalık Antalya'da lüks bir tatil köyü fiyatıyla, bir haftalık Akdeniz gemi turu fiyatı yaklaşık aynı" dedi.



