-Gemiyi çarpıp yemek istemiş ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - İtalya'da kayalıklara çarptıktan sonra yan yatan geminin kaptanının, kaza meydana geldikten sonra geminin aşçısından yemek istediği ortaya çıktı. Bir Filipin televizyon kanalına konuşan geminin aşçısı Rogelio Barista, Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun kazadan bir saat geçmeden kendisi ve bir kadın için yemek siparişi verdiğini söyledi. Barista, "Biz o sırada neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir şeylerin ters gittiğini hissetmiştik. Mutfaktaki malzemeler raflardan dökülüyordu ve durumun ne kadar vahim olduğunun farkına vardık" diye konuştu. Barista, kaptan Schettino'nun yemek siparişini saat 22:30'da verdiğini söyledi. Kazanın ise 21:41'de meydana geldiği açıklanmıştı. Bu arada, İtalyan medyası, kaptanın birlikte yemek yemeyi planladığı kadının fotoğraflarını yayımladı. Kimliği açıklanmayan kadının gemiye geçen Cuma günü bindiği ve kayıtlı bir yolcu olduğu açıklandı. Gemi kayalıklara Cuma gecesi çarpmıştı. Yaklaşık 3,200 yolcu ve 1,000 mürettebat taşıyan geminin kaptanı Schettino ev hapsinde tutuluyor. Kazada 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.