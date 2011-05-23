-GEMİNİN MAKİNE DAİRESİNDE YANGIN ÇANAKKALE (A.A) - 23.05.2011 - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki gemide çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan Tekirdağ'a 73 bin 500 adet küçükbaş hayvan taşıyan 185 metre uzunluğunda, 33 bin 400 grostonluk Bahama bandıralı ''Maysora'' adlı geminin makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geminin mürettebatı, makine dairesinde başlayan, daha sonra yaşam mahalline sıçrayan yangını söndürmeyi başardı. Mürettebatın alevlerle mücadele sırasında kullandığı oksijen tüpü ve maskeler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Kurtarma-1'' adlı römorkör tarafından sağlandı. Yangının söndürülmesi üzerine mürettebatın tahliyesinden vazgeçildi, mürettebattın gemide oluşan yoğun dumanı tahliye etmek için çalıştığı öğrenildi. Yangında, mürettebat arasından ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.