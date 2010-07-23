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Politika

'Gemileri serbest bırakması İsrail'in yapması gereken bir şeydi'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Vietnam'da soruları yanıtladı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Resmi temaslar için Vietnam'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in gemileri serbest bırakmasının zaten olması gereken bir durum olduğunu, Barzani'ye gönderdiği bir mektupta da Kürdistan ifadesini kullanılmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in gemileri serbest bırakması kararına ilişkin, "Bu, İsrail'in yapması gereken bir şeydi zaten. İsrail'in atması gereken belli adımlar vardı, bu da onlardan biriydi. Umarız ki diğer gerekenler de yapılır''dedi.

Davutoğlu, basın mensuplarının soruları üzerine, Gazze'ye yardım götürürken 31 Mayıs'ta İsrail'in saldırısına uğrayarak el konulan 3 Türk gemisini serbest bırakma kararına ilişkin olarak, İsrail'in, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine resmi girişimde bulunarak, gemilerin salıverilmesi konusunda karar aldığını bildirdiğini kaydetti. Konunun zaten takip edildiğini belirten Davutoğlu, gemilerin salıverilmesi için yoğun bir diplomasi ve gerekli girişimlerin zamanlıca yapıldığını söyledi.

Gemileri, Mersin'de hazır tutulan ve şimdi bölgeye gidecek römorkörlerle çektireceklerini belirten Davutoğlu, teknik hazırlıkların birkaç gün alabileceğini ifade etti. Bu kararla Türkiye'nin resmi girişimlerine yanıt almış olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bu, İsrail'in yapması gereken bir şeydi zaten. İsrail'in atması gereken belli adımlar vardı, bu da onlardan biriydi. Umarız ki diğer gerekenler de yapılır. Birkaç gün içinde teknik hazırlıkların tamamlanarak, gemilerin gelme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.


'Kürdistan ifadesi hiçbir belgede kullanılmadım'


Davutoğlu, başka bir soru üzerine, "Bizim (ABD Dışişleri Bakanı Hillary) Clinton'la her görüşmemiz hem diplomatik hem insani kurallar bakımından örnek bir seyir takip eder. Clinton'la konuları çok açık ve iki ülkenin dışişleri bakanı olarak gayet samimi şekilde ele alıyoruz" ifadesini kullandı. Clinton ile dün akşam (23 Temmuz 2010) da ASEAN toplantısı için verilen yemekte yan yana oturduklarını belirten Davutoğlu, "Aramızdaki görüşmeler, her zaman diplomatik ve insani nezaketin kurallarının bütün gereklerinin yerine geldiği görüşmeler olmuştur. Bu açıdan aramızda örnek bir ilişkimiz var" diye konuştu. Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'ye gönderdiği bir mektupta bölge için "Kürdistan" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Mektubun orijinalinde ya da resmi hiçbir doküman ya da belgede böyle bir isimlendirme kullanılmamıştır" dedi.


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