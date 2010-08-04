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Dünya

GEMİLER YARIN YOLA ÇIKACAK TEL AVİV (A.A)

04 Ağustos 2010 18:38

-GEMİLER YARIN YOLA ÇIKACAK TEL AVİV (A.A) - 04.08.2010 - İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el konulan 3 Türk gemisinin yarın Türkiye'ye doğru yola çıkması bekleniyor. Solar Gemi Kurtarma şirketi koordinatörlüğünde gönderilen 3 römorkörün, gemileri çekmek üzere yarın İsrail limanlarında olması öngörülüyor. Hayfa'da bekleyen Mavi Marmara ve Defne-Y gemisi, Aşdod limanında bekleyen Gazze gemisi römorkörler tarafından çekilerek Türkiye'ye götürülecek. Gemileri çekme işini yapacak Solar Gemi Kurtarma Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Murat Bayhan, yaptığı açıklamada, römorkörlerin yarın İsrail limanlarında olacaklarını ve herhangi bir engel çıkmaması halinde akşam üzere Hayfa ve Aşdod'dan ayrılacaklarını söyledi. Bayhan'ın verdiği bilgiye göre, gemiler İskenderun limanına götürülecekler. Bayhan'ın verdiği bilgiye göre, çeki operasyonunun hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık iki gün sürmesi bekleniyor. Her şeyin normal gitmesi halinde, römorkörler gemilerle birlikte 8 Ağustos günü İskenderun limanına varacak. İsrail, 31 Mayısta alıkoyduğu gemileri geçen 23 Temmuzda salıvermeyi kararlaştırmıştı.

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