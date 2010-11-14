-GEMİLER SİGORTALANACAK ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, ''Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, Türk bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükleri ve denetimlere yönelik usul ve esasları belirliyor. ''Gemi''nin, ''adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç'' olarak tanımlandığı yönetmelik, savaş gemilerini, yardımcı savaş gemilerini veya ticari maksatlı olmayan ve kamu hizmeti için kullanılan devlete ait veya devlet tarafından işletilen gemileri kapsamıyor. Yönetmeliğe göre, Türk bayrağı taşıyan gemiler, donatanları tarafından deniz alacaklarına karşı bir koruma ve tazmin sigortası ile sigortalandırılacak. Bu yönetmelik kapsamındaki liman tesislerine gelen tüm gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunlu olacak. Deniz alacaklarına karşı yaptırılan koruma ve tazmin sigortasına ait poliçenin gemide bulundurulması zorunlu tutuldu. Liman tesislerinde bulunan gemilerde, bu sigorta poliçesinin gemide taşındığı ve geçerli olduğu liman başkanlıkları tarafından her zaman kontrol edilebilecek. Sigorta poliçesinin gemide bulundurulmadığı hallerde, liman başkanlığı tarafından gemiye liman tesisinden uzaklaştırma emri verilecek. Bu durumdan, Müsteşarlık ve ilgili bayrak devleti haberdar edilecek. Ayrıca bu geminin donatanı tarafından sigorta poliçesinin aslı ibraz edilene kadar liman tesislerine girme talebi kabul edilmeyecek. Yönetmelik, 1 Temmuz 2011'de yürürlüğe girecek.