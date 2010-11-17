-GEMİLER HAVA DURUMUNU DENİZ FENERLERLERİNDEN ALIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışmayla kurulan sistemle, deniz fenerleri, seyirdeki gemilerle 'deniz hava durumu' bilgilerini anında paylaşıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, fenerlere otomatik mesaj sistemini yerleştirdiklerini belirterek, şu anda önemli noktalardaki fenerler ve şamandıralarda deniz araçlarına Uluslararası Standart Denizcilik Haberleşme Kalıplarına (SMCP) Paralel olarak uyarı mesajları gönderildiğini söyledi. Bu yöntemle seyir araçlarına tehlikeli bir şekilde yaklaşan gemilere durumun anında duyurulduğunu dile getiren Orakçı, bunun yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu fenerlerin bulunduğu sahadaki deniz hava durumunun anlık olarak gemilere gönderilmeye başlandığını anlattı. Orakçı, bu çalışmanın ilk olarak Yenikapı Balıkçı Barınağı'ndaki fenerde uygulanmaya başlandığını ifade ederek, bunun yaygınlaştırılacağını söyledi. ''Bu projeyle fenerleri, gemilerle konuşturuyoruz'' diyen Orakçı, gönderilen meteorolojik bilgilerin 5 dakikada bir otomatik olarak yenilenerek gönderildiğini, bunun da gemilerin işini son derece kolaylaştırdığını bildirdi. Salih Orakçı, ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ''Denizci Millet, Denizci Ülke'' projesinden hareketle deniz fenerlerini halkla buluşturacak çalışmalara imza attıklarını dile getirdi. Bu çalışmalar kapsamında fenerleri ihale ve açık arttırma usulü ile kiraladıklarını belirten Orakçı, bu kapsamda 19 fener ile 6 tahlisiye istasyonunun kiralandığını söyledi. Orakçı, kiralanan söz konusu taşınmazların kafe, restoran, sosyal tesis ve kütüphane olarak kullanıldığını ifade ederek, bu kapsamda ilk deniz feneri kütüphanesinin geçen yıl Çanakkale'deki Sivrice Kütüphanesinde açıldığını bildirdi. Söz konusu tesislerden yılda yaklaşık olarak 1 milyon 350 bin TL kira geliri elde edildiğine dikkati çeken Orakçı, bu taşınmazların bakım onarımlarının da yapılarak yaşatılmış olmalarının artı bir değer olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Orakçı, yapılan bu kiralamalarla unutulan deniz fenerlerinin halkla buluşturulduğunu anlatarak, söz konusu tesislerde 100'e yakın kişinin çalışarak istihdam edildiğini kaydetti.