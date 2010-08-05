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GEMİLER HAFTASONU TÜRKİYE'DE OLACAK ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2010 16:05

-GEMİLER HAFTASONU TÜRKİYE'DE OLACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - İsrail'in elindeki Türk gemilerinin bulundukları limanlardan bugün ya da en geç yarın sabah hareket ederek, 8 veya 9 Ağustos gibi Türkiye'de olmaları bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, İsrail'in 31 Mayıstaki filo baskınından bu yana limanlarında alıkoyduğu başta Mavi Marmara olmak üzere Defne-Y ve Gazze gemilerini götürmek üzere 3 römorkör bu sabah Hayfa ve Aştod limanlarına gönderildi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nden birer yetkilinin gemilerin römorkörlere bağlanma işlemlerine nezaret ettiğini belirten diplomatik kaynaklar, Hayfa limanındaki Mavi Marmara ve Defne gemilerinin bugün, Aştod limanındaki Gazze gemisinin ise bu akşam ya da en geç yarın sabah Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdiler.  Her üç geminin de muhtemelen 8-9 Ağustos günlerinde İskenderun'a varması bekleniyor. 

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