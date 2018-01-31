T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gemiden denize düşen işçi öldü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde limanda gemiden yük indirildiği sırada önce ambara ardından da denize düşen işçi hayatını kaybetti

31 Ocak 2018 21:31

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde limanda gemiden yük indirildiği sırada önce ambara ardından da denize düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde, Derince\'de bulunan limanda meydana geldi. 49 yaşındaki Emrullah Balçık gemiden yük indirildiği sırada dengesini kaybederek önce ambara ardından da denize düştü. Emrullah Balçık, mesai arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Emrullah Balçık\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk babası Emrullah Balçık\'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ DerinceOlayDerinceEmrullah BalçıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24