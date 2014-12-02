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Gemide ve Takva filmlerinin senaristi Önder Çakar, Kobanê'de yaralandı

Kobanê'de IŞİD'in havan topu saldırı sırasında yaralanan 'Gemide' ve 'Takva' filmlerinin senaristi Önder Çakar, Diyarbakır'da tedavi altına alındı

02 Aralık 2014 18:35

Kobanê’de süren direnişle dayanışma amacıyla uzun süredir Suruç’ta bulunan ve geçtiğimiz günlerde Kobanê’ye geçen senarist Önder Çakar, IŞİD’in Cuma günü düzenlediği havan topu saldırısında yaralandı.

Evrensel.net'in haberine göre, Kobanê direnişiyle dayanışma amacıyla Suruç’a giden çok sayıda kişi arasında yer alan Önder Çakar, uzun süredir Mehser köyündeki sınır nöbetinde yer alıyordu. Çakar, geçtiğimiz günlerde Suruç’tan, Kobanê tarafına geçti. IŞİD’in Kobanê’ye dönük havan topu saldırısı sırasında çöken bir duvarın altında kalan Çakar, Dicle Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Doktorlar, Çakar’ın omurgasında 3 kırık tespit edildiğini ve  2 ay boyunca yoğun bakımda tedavisinin süreceğini açıkladı. 

 

'Senarist olarak gittim'

 

Çakar, Kobanê'ye senarist olarak gittiğini ve cuma günü bombalı saldırı nedeniyle yaralanarak tedavi için Türkiye'ye döndüğünü söyledi. 

Birçok festivalde ödül alan Gemi'de ve Takva filmlerinin senaristi olan Önder Çakar, Kobanê direnişine ilk günden beri destek veriyordu.

Mehser köyünde tutulan direniş nöbetinde yer alan ve aktif çalışmada bulunan Çakar, direniş nöbetinin ilk kütüphanesini açmıştı. 

Kurdukları kütüphaneye ilişkin basına bilgi veren Çakar, "Camide kalıyorduk. Baktık ki süre uzuyor okuma yazma için camide imkân da yoktu. Öncelikle komünün kurallarına uyum sağladık. Evlerde Kobanêli arkadaşlarımız ve kadınlar kalıyor. Biz erkekler ise evlerde ve çadırlarda kalıyoruz. Camide de elektrikler saat 21.00'de kapanıyor. Burada boş zamanlarımız da oluyor. Bu boş zamanları değerlendirmek, okumak, direnişin notunu tutmak adına bir yere ihtiyacımız vardı" demişti. 

 

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