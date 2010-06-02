Gemide ölen 9 yolcudan 4'ü Türk

T24 - Dışişleri Bakanlığı, gemi baskınında ölenlerden kimliği tespit edilen 4 kişinin de Türk olduğunu açıkladı...



Gazze’ye yardım götüren ve Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail’in saldırına uğrayan yardım gemisinde ölenlerden birinin, Siirtli 60 yaşındaki İbrahim Bilgen olduğu açıklandı. Başbakanlık, Bilgen’in öldüğünü ailesine bildirdi.



Saadet Partisi Siirt İl Müfettişi olan İbrahim Bilgen'in İHH Siirt Temsilcisi Metin Yardım'la birlikte gemiye bindiği belirtildi. Bilgen’in ölüm haberini Başbakanlık, Siirt’te yaşayan ailesine bugün telefonla bildirdi. Bilgen’in cenazesinin ne zaman kente getirileceği konusunda henüz bilgi verilmezken, Siirt’ten giden ikinci kişi İHH Temsilcisi Metin Yardım’ın akibetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.





360 yolcu tutuklandı



İsrail'in Aşdod limanına çektiği Gazze'ye yardım gemilerindeki yolculardan 360'ı tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 4 Türk olduğu kesinleşti.



İsrail devlet radyosundaki haberde, olay sırasında 6 İsrail askerinin yaralandığı belirtilirken 48 kişinin de ülkelerine sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na götürüldüğü kaydedildi.



Hastanelerdeyse çoğu Türk 45 yaralı var. Dünkü baskın sırasında ölen 9 kişinin naaşının nerede olduğuysa bilinmiyor.





Gazeteci Hakan Albayrak da tutuklu



Öte yandan İsrail'in tutukladığı kişiler arasında gazeteciler olduğu da biliniyor.



NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Özcan Ünlü, gemide bulunan Yeni Şafak ve TVNET ekibinin tutuklandığı bilgisini verdi.



Ünlü, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Yeni Şafak muhabiri Murat Palavar ve TVNET Dış Haberler Müdürü Sümeyye Ertekin, Program Yapımcısı Ümit Sönmez ve kameraman Ersin Esen'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin tutuklandığının teyit edildiğini söyledi.







