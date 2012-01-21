-Gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı ROMA (A.A) - 21.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana Bölgesinin açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapan ''Costa Concordia'' gemisinden bir kadın daha cesedi daha çıkarıldı. Toskana Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarparak kaza yapan ''Costa Concordia''dan yerel saatle 13.30 sularında bir kadın cesedinin daha çıkarıldığı ve gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi. Cesedin, geminin kıç kısmında bulunduğu ve deniz kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından çıkarıldığı aktarıldı. Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, geminin çevre kirliliğine çoktan yol açtığını söyledi. Hava şartlarının kötüleşmesi ve geminin hareket etmesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları zaman zaman ara verilerek, sürdürülüyor. Bu arada, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schiffani de Giglio Adası'na gelerek, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Schiffani, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Sorumlusu kimse, bedelini öder" dedi. Olayda halen 20'nin üstünde kayıp olduğu ifade edilirken, Alman kayıp sayısının fazla olması nedeniyle Alman büyükelçilik yetkililerinin de Giglio adasında çalışmaları yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer aldı. 114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4 bin 234 kişiyle 13 Ocak Cuma akşamı yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle akşam 21.45 sularında Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı.