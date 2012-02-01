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Gemi mürettebatının isimleri belirlendi ZONGULDAK (A.A)

01 Şubat 2012 02:08

-Gemi mürettebatının isimleri belirlendi ZONGULDAK (A.A) - 31.01.2012 - Karadeniz'de, Ereğli açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatının isimleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, kurtarılan 3 kişinin Ukrayna uyruklu 2. kaptan Eduard Pavlenko (42), 3. kaptan Pavlo Seliyanov (24) ve kadın aşçı Larysa Lukach (36) olduğu belirlendi. Geminin kayıp olan kaptan ve mürettebatının isimleri ise şöyle: Ukrayna uyruklu kaptan Kulish Igor (49), Oleksandr Zelins'kyi (58), Pavlo Zelin'kyy (26), İgor Khaietskyi (22), Oleksandr Iliasov (41), Mykiiaylo Kaplunenko (40) Borys Borysov (44) ve Gürcistan uyruklu Murman Darsadze (56).

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