-Gemi kazasından kurtulan Türklerin sayısı 10'a çıktı ROMA (A.A) - 16.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toscana Bölgesi sahilleri açığında kaza yapan ''Costa Concordia'' gemisinde arama-kurtarma çalışmaları yeniden başladı; kayıplar konusundaki belirsizlik sürüyor. Giglio adası açıklarında geçen Cuma akşamı kaza yapan kruvaziyerde, bugün öğle saatlerinde hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ara verilen çalışmalara akşam saatlerinde tekrar başlandı. 16 olarak verilen kayıp sayısındaki belirsizlik sürüyor. İtalyan basınının, Alman basınına dayandırdığı haberlerde, kayıp 16 kişiden 10'unun Alman olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıplar kadar endişe edilen bir diğer durum ise geminin deposunda bulunan yakıtın denize sızması. Çevreciler, gemideki 2480 ton yakıtın sızması durumunda çok büyük çevre felaketiyle karşılaşılacağını ifade ediyor. Çevre Bakanı Corrado Clini, kabinenin acil durum ilan edeceğini duyurdu. ''Costa Concordia''nın sahibi olan ''Costa Crociere'' şirketinin yönetim kurulu başkanı Pier Luigi Foschi, kazanın kaptanın hatasından kaynaklandığını söylemişti. Öte yandan büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gemide bulunan Türk sayısının 10'a çıktığı kaydedildi. Onuncu Türk'ün Avusturya'da yaşayan Efe Zenginobuz olduğu, kazazedenin karaya çıktıktan hemen sonra Avusturya'daki evine döndüğü belirtildi.