Gemi, fırtına nedeniyle kırıldı!

T24 -

Başka bir gemiden yardım istedi

Ukrayna'nın Nikolaev Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmekte olan 145.5 metre uzunluğundaki ''Orçun C'' adlı Moldova bayraklı boş kuru yük gemisi, Kilyos açıklarında demirledi.Dün gece demir atan gemi, Güven Burnu önlerinde karaya oturdu.Olay yerine 2 adet kurtarma römorkörü ile 2 tahlisiye botu gönderildi. Ancak, kuvvetli rüzgar ve deniz şartları dolayısıyla 2 numaralı ambarına isabet eden kısmından kırılan geminin 21 personelinin denizden tahliyesi gerçekleştirilemediHava şartları müsait olmadığı için havadan da tahliye edilemeyen personelin karadan tahliyesi için ''varagele sistemi'' kuruldu.Bu sistem üzerine saat 08.15 sıralarında ilk personel gemiden alınırken 21'inin tahliyesi yaklaşık bir saatte tamamlandı.Gemiden sızan yakıt denizde kirlilik yarattı.Öte yandan, Gemlik Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Malta bayraklı 82.5 metre uzunluğundaki ''Pıper'' adlı boş kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışı 11 mil açığında ''makine arızası nedeniyle batma tehlikesi geçirdiği'' için yardım istedi.Bunun üzerine olay yerine iki adet kurtarma römorkörü gönderildi.