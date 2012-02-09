Gemi batıran aşkın ispatı

T24 -

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, İtalyan Chi dergisinin çiftin ilişkilerini kanıtlayan fotoğrafı kapak yaptığı belirtildi.Kazadan bir ay kadar önce çekilen fotoğrafta, kaptan bir restoranda hostes Domnica ile samimi şekilde görülüyor.Evli kaptanın tam bir “Dolce Vita” (Tatlı Hayat) yaşadığını gösteren fotoğraflarla ilgili dergi, “Aralarındaki ilişkiyi herkes biliyordu, ayrıca Moldovalı hostes de bunu savcıya itiraf etti” yorumunda bulundu.