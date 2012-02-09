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Yaşam

Gemi batıran aşkın ispatı

İtalya’da kaza yapan geminin kaptanı ile kadın yolcunun ilişkileri yayımlanan bir fotoğrafla kanıtlandı.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - “Costa Concordia” gemisinin, Kaptan Francesco Schettino’nun ihmali nedeniyle battığına dair iddialar giderek güçleniyor. Kaza sırasında Kaptan Köşkü’nde olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Domnica Cemortan ile Kaptan Schettino’nun aşkı ispatlandı.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, İtalyan Chi dergisinin çiftin ilişkilerini kanıtlayan fotoğrafı kapak yaptığı belirtildi.

Kazadan bir ay kadar önce çekilen fotoğrafta, kaptan bir restoranda hostes Domnica ile samimi şekilde görülüyor.

Evli kaptanın tam bir “Dolce Vita” (Tatlı Hayat) yaşadığını gösteren fotoğraflarla ilgili dergi, “Aralarındaki ilişkiyi herkes biliyordu, ayrıca Moldovalı hostes de bunu savcıya itiraf etti” yorumunda bulundu.


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