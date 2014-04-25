Geliştirilen suni deri sayesinde, hayvanlar denek olarak kullanılmayabilir

Londra'daki King's College üniversitesindeki bir araştırma ekibi, vücudun ana hücreleri olan kök hücrelerden insan derisi geliştirdi. İngiliz araştırmacılar, laboratuvarda geliştirilen insan derisinin özellikle ilaç ve kozmetik sektörleri için yapılan deneylerde hayvanların yerine kullanılabileceğini belirtti. Bilim insanları daha önce de kök hücrelerden insan derisi elde etmişlerdi.

İnsan derisi gibi geçirgen

BBC’de yer alan habere göre, araştırmacılar, deneylerde kullanılmak üzere geliştirilen bu yeni derinin tıpkı gerçek insan derisi gibi geçirgen bir dokuya sahip olduğunu belirtti. Araştırmacılara göre, insan derisi kullanarak deney yapmak hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin maliyetine kıyasla çok daha uygun olacak.

İnsan derisinin 'epidermis' olarak bilinen en dış katmanı, nemin dışarıya sızmasını ve mikropların içeriye girmesini engelleyerek koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Bilim insanları son birkaç yıldır deri hücrelerinden biyopsi yolu ile küçük bir parça alarak epidermis geliştirebiliyorlardı. Araştırmacılar epidermiste bulunan ana deri hücrelerinin sınırsız sayıda üretilmesini sağlayan "yeniden programlanmış deri hücrelerini" kullanmayı tercih ediyor. Deri hücreleri nem oranının düşük olduğu ortamlarda yetiştiriliyor ve bu durum deney için geliştirilen derilerin tıpkı gerçek insan derisi gibi koruyucu bir katmana sahip olmasını sağlıyor.

Deri hastalıkları tedavisinde de kullanılabilir

Kings College'daki araştırma ekibinin liderlerinden Dr. Dusko Ilic, "Bu yeni ve elverişli olan model yeni ilaçlar ve kozmetik ürünler için yapılacak olan deneylerde kullanılabilir ve deneylerde kullanılan hayvanların yerini alabilir" dedi. Dr. Ilic bu yeni modelin "fiyatının ucuz, kolayca çoğaltılabilir ve yeniden üretilebilir" olduğunu belirterek, bu yeni uygulamanın deri hastalıklarının tedavisi için yapılan deneylerde de kullanabileceğini söyledi.

Araştırmacı ve toksikoloji uzmanı Troy Seidle'de şöyle konuştu: "Bu yeni insan derisi modeli tavşan, domuz, fare gibi hayvanları derileri için öldüren modele kıyasla bilimsel olarak daha üstün. Umuyorum ki araştırmaların sonucu insanlar üstünde kullanılabilir. Fakat insan derisindeki bağışıklık ve geçirgenlik gibi farklı etkenler sebebiyle çoğu zaman bu tip araştırmalar insanlar üstünde uygulanamıyor."