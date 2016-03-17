Gelişmekte olan ülkelere yönelik beklentilerde karamsarlık

Bank of America tarafından yapılan bir ankete göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik karamsarlığın abartılı boyutlara ulaştığını düşünen fon yöneticilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Toplamda 496 milyar dolarlık varlık yöneten yöneticilere küresel piyasaların "en kalabalık" işlem fikrinin ne olduğu sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 26'sı "gelişen ülkelere karşı pozisyon almak" olduğunu söyledi. Uzun dolar pozisyonları ve kısa petrol pozisyonları ise gelişen ülke karşıtı pozisyonların gerisinde kaldı.

BusinessHT'nin haberine göre, son haftalarda görülen ralliyle beraber gelişmekte olan ülke hisselerinden daha fazla kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların sayısı da artış gösterdi. Hala 15.ayda da ayı fon yöneticileri, boğaları sayı olarak geçse de, ankete göre yatırımcıları Şubat ayında yüzde 23 seviyesinde olan net az ağırlıklı pozisyonu Mart ayında yüzde 11'e kadar gerilemiş durumda.

Bank of America baş yatırım stratejisti Micheal Hartnett, anketi gelişen piyasalar için iyimser bir sinyal olduğunu söyledi.

4-10 Mart tarihleri arasında yapılan snkete göre, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerinin altında işlem gördüğünü düşünenlerin oranı da net yüzde 34'e çıkarak Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.