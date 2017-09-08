Gelişim Ligleri'nde statü değişti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin talebi üzerine Spor Toto Gelişim Ligleri statüsünü yeniden değiştirdi.

2017-18 sezonu için hazırlanan ilk statüdeki, \"Süper Lig ve TFF 1\'inci Lig kulüplerinin Bölgesel Gelişim Ligi (U14, U15, U16) ve Elit liglerine (U17, U19) katılmaları zorunludur. 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig kulüpleri ise illerindeki yerel organizasyonlara katılırlar\" maddesine yerel liglerde yer almak istemeyen 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig kulüpleri tepki göstermişti.

TFF, yaptığı değişiklikle Süper Lig ve 1\'inci Lig kulüpleri için U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında Elit Ligleri oluşturdu. 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig kulüpleri içinse U15, U16, U17 ve U19\'da Bölgesel Gelişim Ligi adı altında başvuru başlatıldı. U14\'ler ise yerel liglerde mücadele edecek. TFF 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig kulüplerinin belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiği açıklandı Başvuruların, 20 Eylül\'de sona ereceği duyuruldu.

Bölgesel Gelişim Ligi\'ne katılacak kulüplerin, mülkiyeti kendilerine ait, sezonluk ya da uzun süreli tahsis edilmiş, Genç Futbolcu Gelişim Programları\'na özel, en az 4 soyunma odası ve bir hakem odasına sahip, en az 65x100 en fazla 68x105 boyutlarında, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış sentetik çim zeminli en az iki sahasının bulunması zorunlu olacak. Kulüpler, U15 ve U16 yaş grubu için en az UEFA B, U17 ve U19 için en az UEFA A lisansa sahip birer teknik adam bulunduracak. Yardımcı antrenörler en az UEFA B lisansına sahip olacak. Başvuruların kabul edilmesi için kulüplerin profesyonel kaleci antrenörü diplomasına sahip en az 2 adet kaleci antrenörü ve bir adet Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu bulundurmaları zorunlu.