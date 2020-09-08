Gelirini beyan edemeyenlere artık bankadaki altın ya da mevduatları kadar kredi kartı limiti verilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yaptığı bir çalışmaya göre gelirini beyan edemeyen ancak bankada 50 bin liralık mevduat hesabı olan bir kişiye mevduatı kadar kredi kartı limiti verilebilecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, BDDK banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik içeren bir taslak hazırladı.

Taslağa göre gelirini beyan edemeyenlerin eğer bankada mevduat ya da altın hesabı varsa kredi kartı limiti mevduatları kadar yükseltilebilecek. Mevcut uygulamada geliri beyan edemeyenlere 2 bin lira limitli kredi kartı tahsis edilebiliyor.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor.

9 Temmuz tarihinde yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi.

BDDK’nın yeni hazırladığı taslağa göre, mevcut yönetmeliğe, “Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir” cümlesi ekleniyor.

BDDK, yapacağı düzenleme ile geliri beyan edemeyen müşterilere banka hesaplarındaki nakit varlıkları karşılığında kredi kartı limiti tahsis edilebilecek. Aylık gelirini beyan etmeyen müşterilere 2 bin lira azamı limit sınırlaması bu kişilerin banka hesaplarındaki nakit varlık tutarlarını geçmemek kaydıyla uygulanmayacak.

Öte yandan limit tahsis edilirken uygulamanın nasıl olacağı bankalardan gelen önerilerle şekillenecek. Bankada nakit varlığın sadece bir ya da iki gün tutulmasının daha sonra çekilmesinin kredi kartı limitini artırmaya yeterli olup olmayacağı buna göre şekillenecek.