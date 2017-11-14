Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kayıt dışı ekonomiyle mücadele kampanyası

ANKARA, (DHA) - MALİYE Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı\'nca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, eylem planlarının hayata geçirilmesinde sorumlu 15 kuruluş ile iş birliği yapılacak 51 kuruluşun görev aldığı belirtilerek, mücadelenin stratejik hedef ve öncelikler arasında olduğu vurgulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışılıkla mücadelenin, sosyal dengenin sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin yakalanması açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, \"Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu, kayıtlı ekonomiyi teşvik etmeyi, toplumun vergi konusundaki farkındalığını artırmayı ve verginin tahsiline yönelik mükellefe sunduğu hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi kendisine amaç edinmiştir. Kayıt dışılıkla her alanda mücadele edilmesi de Maliye Bakanlığının stratejik hedef ve öncelikleri arasındadır. Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği etkin bir şekilde iş birliği içinde olması büyük öneme haizdir. Uygulanan Eylem Planlarının hayata geçirilmesinde, 15 sorumlu kuruluş ve 51 işbirliği yapılacak kuruluş görev almaktadır. Kayıt dışılıkla mücadele, sosyal dengenin sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin yakalanması açısından hayati önem taşımaktadır. Kayıt dışılık azaltıldıkça kamu finansman dengesi daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak ve vergi yükü hafifletilebilecek, kamu hizmetleri daha etkin bir şekilde sunulacak, kamu hizmetlerinin kalitesindeki artış, yatırım ve istihdam imkanlarını artıracak ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltecektir\" denildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin önemli bir bileşeni olan vergi bilinci konusunda da toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Maliye Bakanlığı\'nın çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüğü kaydedilerek, şöyle denildi: \"Ülke genelinde ilk, orta ve yüksek dereceli okullarda vergi bilincinin artırılması amacıyla resim, şiir, makale ve slogan yarışması düzenlemekte, Türkiye genelinde, gençlik merkezlerinde ve öğrenci yurtlarında \'Vergi Bilinci\' ve \'Sosyal Güvenlik\' konularında eğitim ve seminerler verilmekte, afişler hazırlamakta, TV ve radyo spotları ile çizgi filmlerden faydalanmaktadır. Bu bağlamda, kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla yürütülen kampanya çerçevesinde, logo ve afişler tasarlanmış, kamu TV ve radyo spotları hazırlanmıştır. Hazırlanan afişler eş zamanlı olarak 81 ilde valilikler, vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ticaret, sanayi ve meslek odalarında ve Türkiye genelinde billbordlarda yayımlanacak, sosyal paylaşım siteleri ve gazetelere ilanlar verilecek, TV ve radyo spotları da televizyon kanallarında yayıma girecektir.\"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hazırlanan kamu spotunda, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü\'nü kazan Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın da yer aldığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"\'Büyüyen Türkiye, Gelişen Ekonomi için Kayıtlı Ekonomiye Geçin\', \'Hayalinizdeki Türkiye için Kayıtlı Ekonomiye Geçin\', \'Kayıt Dışı Ekonomiye Dur Deyin, Geleceğimizin Uçup Gitmesine İzin Vermeyin\' sloganlarıyla hazırlanan afişlerde kayıtlı ekonomiye geçiş mesajı verilmiş, kamu spotunda 2015 Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın geçmişten günümüze sağlanan ilerlemelere ilişkin tecrübelerini paylaştığı röportajına yer verilmiş ve Türkiye\'nin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasında kayıtlı ekonominin önemine vurgu yapılmıştır. Sayın Aziz Sancar da \'Devletimiz sanayiye, araştırma ve eğitime önem veriyor. Türkiye de bir çok öğrencimiz bu imkânları kullanarak başka ülkeye gitmeden Nobel alacak seviyede başarı kazanabilirler\' sözleriyle kayıtlı ekonominin eğitim üzerindeki önemine ve geçmişten günümüze kat edilen gelişmelere vurgu yapmıştır.\"