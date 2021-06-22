Gelir eşitsizliğinde İstanbul zirvede

Gelir eşitsizliğinde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Akdeniz ve Batı Anadolu izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı. Araştırması'na göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı en yüksek bölge 8,6 ile İstanbul oldu. Araştırma sonuçlarına göre, bu oranın en düşük olduğu bölge Doğu Marmara olurken, bu bölgeyi 5,8 ile Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri takip etti.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 2020'de 8,0 olarak kaydedildi. Bu oran 8 yılın en yüksek seviyesi.