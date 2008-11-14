Gelir düzeyi orta aileye ucuz kömür

Bundan altı yıl önce yoksul aileler için bedelsiz kömür dağıtımını başlatan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), gelir durumu orta düzeyde olan ailelere ucuz kömür satışına başlıyor



Bu kapsamda pilot uygulamaya Sivas, Erzincan ve Tokat il ve ilçelerinde başlanacak. Programa göre her aileye en fazla ikişer tona kadar kömür verilecek.



Düşük kâr marjı



TKİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek kömürün bu illerdeki dağıtım, depolama, ulaşım ve nakliye işleri Türkiye Kömür İşletmeleri’nin ilgili birimleri tarafından yapılacak.

Programa göre, ithal ve ucuz kömürün tüketim birimlerine ulaştırılması ise çok düşük bir kar marjıyla Türkiye Tarım Kredi Birlikleri aracılığı gerçekleştirilecek.

Kömür ithalatı TKİ ve bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilecek.



Valilik liste hazırlayacak



Valilikler tarafından belirlenecek olan ailelere ilk etapta en fazla ikişer tona kadar kömür verilecek.



TKİ ve Tarım Kredi kooperatiflerinin yanı sıra ithal ve ucuz kömürün dağıtımında pilot il kapsamında yer alan valilikler de yoksul ailelere yapılan kömür dağıtım programında olduğu gibi etkin görev alacak.



Pilot bölge uygulamasının başarılı olması halinde ve temin edilecek kömür miktarına bağlı olarak program kapsamında yer alan il ve ilçe sayısının önümüzdeki dönemlerde daha da artırılması planlanıyor.



Bu arada bedelsiz kömür dağıtımı çerçevesinde, bu yıl yaklaşık 2 milyon aileye 1.7 milyon ton bedelsiz kömür dağıtımı planlanıyor.



Hükümetin dağıttığı bedava kömür TKİ’yi zora sokmuştu:



‘Bedava kömür’ün faturası ağır oldu



Hükümetin dağıttığı bedava kömürün faturası, Türkiye Kömür İşletmeleri’ni zora soktu. Kömür dağıtımının karşılığı olarak yapılması gereken görev zararı ödemelerinin gecikmesi nedeniyle şirketin bankalara olan borcu aktif toplamının üçte birine ulaştı.



Hükümet, 2003’ten bu yana yoksul vatandaşlara bedava kömür dağıtıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in açıkladığı son rakamlara göre dağıtılan kömür miktarı, 5.5 yılda 5 milyon 978 bin ton oldu. Maddi değeri ise 1 milyar 86 milyon YTL’ye ulaştı.

