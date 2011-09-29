-Gelinlik yerine okul forması giydi CEYHAN (A.A) - 29.09.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde babasının ''töremize uygun değil'' gerekçesiyle liseye göndermediği genç kız, öğretmeni ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün çabası ile eğitimine devam etme şansı buldu. Ceyhan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yaylacı, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'ndan önceki yıl iyi dereceyle mezun olan Rabia Aslan'ın (16), babası tarafından ''Kız çocuğu okusa ne olacak? Bu törelerimize aykırı'' gerekçesi ile liseye gitmesine izin verilmediğini belirtti. Rabia'nın durumu Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'ndaki bir öğretmenine anlattığını belirten Yaylacı, ''Kızımız, öğretmenine babasının kendisini evlendirmek istediğini, böylesi bir durumda ise yaşamına bile son vermeyi düşündüğünü söylemiş. Bu durum bize bildirilince kayıtsız kalamadık'' dedi. Yaylacı, yanına Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Baysal'ı alarak Rabia'nın yaşadığı İnönü Mahallesi'ndeki gecekonduya gittiklerini belirterek, baba ile görüşmek istediklerini ancak evde bulamadıklarını anlattı. Yaylacı, baba olmayınca anne Fatma Aslan (55) ile görüştüklerini ve kendisinin ''Ne olur kızımı okutun. Onu kurtarın'' diye konuştuğunu belirtti. Annenin, 8'i kız 3'ü erkek olmak üzere 11 çocuğu bulunduğunu ve ailenin en küçük kızı Rabia'nın ablalarının henüz 14-15 yaşlarında evlendirildiğini bildirdiğini kaydeden Yaylacı, ''Anne Fatma Aslan da en küçük kızının okumasını ve kaderinin ablaları gibi olmamasını istedi'' diye konuştu. Bunun üzerine evde bulunmayan İbrahim Aslan'a cep telefonu ile ulaştığını anlatan Yaylacı, ''Babaya, 'kızımız evlenme değil okul çağında. Onun okula gitmesi gerekir. Kendisine gelinlik yerine okul forması daha çok yakışır. Eğer ki maddi durumum yetersiz diyorsanız, velisi ben olayım. Tüm okul masraflarını bizzat kendim karşılarım. Yeter ki kızımız okusun' dedim ve baba sonunda ikna oldu'' dedi. Rabia ve annesi kayıt işlemleri için Ceyhan Kız Meslek Lisesi'ne götürüldü.