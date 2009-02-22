Gelinlik Fuarı'na gala

‘IF Wedding Fashion' İzmir-3'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Sezen Aksu'nun modacısı olarak ün yapan Zeynep Acar'ın '25'inci Yıl Avantgarde Koleksiyonu' açılış defilesiyle başladı.



Kültürpark'taki Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda düzenlenen defilede birbirinden iddialı, dekoltesi ve transparanı bol olan 38 kıyafeti, ünlü mankenler Tuğba Özay, Ece Sükan, Ece Gürsel, Tatyana, Ceylan Saner, Özge Ulusoy tanıttı. Sarı safran rengi, turkuaz mavi, siyah ve beyaz renklerin yanı sıra Tuğba Özay'ın giydiği mor rengi elbise ve krem rengi transparan gelinlik dikkat çekti. Defilenin finalinde Ece Sükan, üzerinde İzmir'in simgesi olan `Saat Kulesi' motifinin yer aldığı siyah gelinlikle podyuma çıktı.



Zeynep Acar'a başarı plaketi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu fuar, katlanarak büyüyor. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuarın, İzmir ve ülke eknomisine daha büyük katkılar sağlamasını diliyorum'' diye konuştu. Gelinlik sektörünün krize meydan okuduğunu belirten İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen de 25 Şubat'a kadar sürecek fuarda her gün defilelerin gerçekleşeceğini söyledi.



(DHA)

