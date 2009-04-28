Gelinlere özel diyet

Hayatınızın en önemli gününde güzel ve zinde görünmek için kolay bir diyetle forma girebilirsiniz. Düğün telaşının arasında sağlıklı besinler tüketerek zayıflamak hiç bu kadar kolay olmamıştı...



Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, gelin adaylarının nasıl zayıflaması gerektiğini anlatıyor:



“Dünyaevine girmek için yazın cıvıltısını ve ışıltısını bekleyen çiftler baharla birlikte kır düğünleri, yaz düğünleri için organizasyonlara girişiyor. Eskilerde bu hummalı hazırlık çeyiz, düğün kız isteme koşuşturması arasında yaşanırken şimdilerde gelin ve damat adayları o özel günde damatlık ve gelinliklerinin içinde şık, bakımlı ve güzel görünmek için düğün öncesi ciddi bir hazırlığa giriyor. Kuşkusuz hazırlıkların başında kilo verme ve forma girme çabası geliyor.



Diyete başlamanın tam zamanı



Önce sağlık. Düğün telaşı stresli, yoğun ve hareketli bir dönemdir. Bu dönemde hızla zayıflamak uğruna sağlıksız zayıflama diyetleriyle kilo vermeye çalışan gelin adayları en özel günlerini riske atacaktır. Mevsimsel değişikliklerin, stresin ve yoğun temponun içinde olduğunuzu düşünerek bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olacak sağlıksız zayıflama diyetlerinden kaçınmalısınız.



Bunun yerine uyku düzeninden, egzersize, vitamin alımına kadar her yönüyle desteklenmiş yöntemler uygulamanız gerekecektir. Özellikle çalışan genç hanımların daha da dikkatli olması gerektiğini unutmayın. Düğün alışverişiniz, hazırlıklarınız bu sırada rastlanan aksilikler, işlerin zamanında yetişmeyeceği paniği ister istemez sizi ciddi bir baskı altına alacaktır.



Çelik gibi sağlam sinirler ve tüm günün yoğunluğunu yüklenecek beden sağlığınız için iyi bir kahvaltıyla güne başlamalısınız. Günün en önemli öğünü düşük glisemik indeksi düşük besinlerden oluşan bir öğün olmasını tercih edin. Yine kahvaltıda yavaş sindirilerek kana yavaş karışan kahvaltı Bütün gün boyunca benzininiz olacaktır.



Şeker yerine ne koyacaksınız?



Unutmayın ki şeker bir alışkanlıktır. Ne kadar çok yerseniz daha çok istersiniz.



Şekerli içecekler yerine: Bitki çayları, su, yağsız süt, yapay tatlandırıcılı içecekleri tercih etmelisiniz.



Tatlı ürünler yerine: Kuru meyve, taze meyveler, keçiboynuzu tatlı krizini önler.



Bisküvi ve pasta yerine: Havuç, muz, kahvaltı gevrekleri, meyveli gevrekler yiyebilirsiniz.



Çikolata yerine; haşlanmış mercimek seçebilirsiniz.



Hazır yiyeceklere dikkat!



Öğün atlamayın. Sık ve az öğünler halinde yiyin. Ara öğünlerde satın aldığınız ürünlerin içeriğindeki tuz ve şeker oranlarına dikkat edin. Yani etiket okumayı öğrenin. Etiketlerde sonu OZ ile biten maddeler şekeri anlatır; glukoz, fruktoz, galaktoz gibi.



Tatlı krizine karşı haşlanmış mercimek



Bu süre içinde tatlı krizleri yaşayabilirsiniz. Stres ve koşuşturma daha çok tatlı isteğinizi arttırabilir. Canınız pastalar, hamurlu tatlılar çekebilir. O anlarda kan şekerinizi yavaş yavaş yükseltecek besinler tercih ederseniz krizi rahat bir şekilde ve kilo almadan geçirebilirsiniz.



Lif içeriği yüksek besinler glisemik indeksi yüksek dahi olsa aniden yükseltmez bu nedenle tatlı istediğiniz anlarda; muz, havuç, haşlanmış 1 avuç haşlanmış mercimek yiyebilirsiniz. Beyaz ekmek ve beyaz unda aynı şekerde olduğu gibi yüksek glisemik indekslidir ve size kilo aldırır. Şimdilik beyaz undan yapılmış ürünleri ve ekmeği hayatınızdan çıkarın yerine tam buğday ekmeği ve esmer pirinç, makarna tercih edin.



Haftada 3 kez lahana zayıflatır



Lahanadan elde edeceğiniz sebze suyu, lahana çorbası ya da haşlanmış lahana salatası yağ yakımını kolaylaştırır.”

