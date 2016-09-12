Gelinle damat asansör bozulunca 7. kattaki evlerine vinçle çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünden sonra yeni aldıkları eve gelen gelin ve damat, 7'inci kattaki daireye vinç yardımıyla çıktı. Asansör bozuk olduğu için inşaat firması tarafından kiralanan vinci gören damat, firma sahibini vinç fikrinden vazgeçirmeyi denedi

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nazilli'de dün akşam düğünle hayatlarını birleştiren Murat ve Ekin Şengün çifti, geceyeni aldıkları eve girmek isterken inşaat firmasının hazırladığı ilginç sürprizle karşılaştı. Zafer Mahallesi'nde bulunan ve yapımı yeni tamamlanan apartmanın asansörü çalışmadığı için inşaat firmasının müdürü İbrahim Delen, gelinle damadın 7. kattaki evlerine yürüyerek çıkmalarına mani oldu. Çareyi vinç kiralamakta bulan firma müdürü, gelin ve damadı apartman önünde bekledi. Düğün bitiminde apartmanın önüne gelen damat Murat Şengün, gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı. Önce şaka yapıldığını düşünen Şengün, gerçek olduğunu anlayınca firma sahibini vinç fikrinden vazgeçirmeyi denedi. Şirket müdürü ısrarcı olunca damat önce vinç önünde geline kahve yaptı, sonra akrabalarına tavada yumurta pişirdi. Daha sonra vincin sepetine binen gelin ve damat, sorunsuz bir şekilde 7. kattaki evlerinin balkonuna indi.

Gelin arabasından iner inmez karşısında dev vinci gören damat Murat Şengün, "Bu organizasyonu ben ayarlamadım. Kimin başının altından çıktı onu da bilmiyorum. Ama söylediler, ilk başta inanmadım. Şuan ben de şoktayım, bir şey diyemiyorum. Yükseklik korkum yok ama bu halde olmaz yani. Ciddiler mi binmemiz konusunda ben çözemedim" dedi. Arabanın içerisinde dakikalarca bekleyen gelin Ekin Şengün ise, "Vinçten korkmuyorum şuan. Artık başımıza geldi, çekeceğiz" şeklinde konuştu. Daireyi genç çifte satan inşaat firmasının müdürü İbrahim Delen, "Biz sizin rahatınız için vinç çağırdık. Asansör bozuk olduğu için mecbur kaldık. Bu bizim şirketimizin size ikramı. Damat evi bizim şirketten aldı, aynı zamanda komşumuz. Fakat düğün günü asansörümüz teknik bir arıza verdi, yapamadık. Onun için böyle bir hizmeti sunmak zorunda kaldık" dedi.