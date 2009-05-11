Gelinini öldürüp, intihar etti

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, gelininin cep telefonuna gelen cevapsız aramalar yüzünden çılgına dönen 48 yaşındaki Yunus Ulusoy, 24 yaşındaki gelini İlknur Ulusoy'u pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti.



Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki Ulusoy Ailesi'nin evinde meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yıl önce birlikte oturdukları gelini İlknur Ulusoy'ın ‘erkeklerle görüştüğü' dedikoduları üzerine sinirlenen Yunus Ulusoy, durumu oğluna anlattı. Genç çift boşanmaya karar verdi. Ancak, 4 yaşında Safiye adlı bir kızlarının bulunması nedeniyle yakınları tarafından bu kararlarından vazgeçirildi. İlknur Ulusoy, 8 ay önce Mehmet Yunus adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.



Geçen hafta, İlknur Ulusoy'un cep telefonuna cevapsız çağrı gelmesi üzerine, aile arasında tartışma çıktı. Üç gün önce bir cevapsız arama daha üzerine gelininin cep telefonunu alan Yunus Ulusoy, bir kadın adına kayıtlı olan arayan numarayı çevirdiğinde erkek sesi ile karşılaşınca, geliniyle tartıştı.



İddiaya göre, dün akşam da, gelininin cep telefonuna gelen çağrı üzerine sinirlenen Ulusoy, görünen numarayı arayıp, telefona çıkan erkeğe, “Evli bir kadını aramaya utanmıyor musun?'' diye bağırdı, karşısındaki erkek ise küfür ederek telefonu kapattı. Evde çıkan tartışma üzerine, İlknur Ulusoy'un kayınvalidesi Safiye Ulusoy torunları Mehmet Yunus ve Safiye'yi alarak parka götürdü, sinirlenen eşi Mehmet Ulusoy da dışarı çıktı.



Evde gelini İlknur ile yalnız kalan Yunus Ulusoy tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçirerek, evdeki pompalı tüfekle gelinine ateş etti. Yunus Ulusoy, daha sonra tüfeği kendi başına dayayarak ateşleyip, yaşamına son verdi. Parktan torunları ile birlikte eve dönen Safiye Ulusoy, eşi ve gelininin kanlar içindeki cesetlerini buldu. Safiye Ulusoy'un ihbarı üzerine eve gelen polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yunus ve İlknur Ulusoy'un cesetleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

