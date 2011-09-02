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Yaşam

Gelini görkemli düğün ele verdi

İngiltere’de muhasebe memuru gelin, gösterişli düğününe patronunu da davet edince yakayı ele verdi.

02 Eylül 2011 03:00



 T24- İngiltere’de muhasebe memuru gelin, gösterişli düğününe patronunu da davet edince yakayı ele verdi.





Yılda 15 bin Sterlin’den (42 bin 500 lira) daha az kazanan muhasebe memuru Kirsty Lane (29), dillere destan bir düğün yaptı. Kapıda bir arp sanatçısının davetlileri karşıladığı düğünde ödüllü aşçı yemekleri yaptı, havai fişekler patlatıldı, içkiler su gibi aktı. Ancak gelin küçük bir hata yaptı. Paralarını çaldığı patronunu da bu düğüne davet etti.



Patron şüphelenince gerçek ortaya çıktı



Düşük gelirli Kirsty’nin nasıl böyle görkemli bir düğün yapabildiğini merak eden patron Peter Sutton, muhasebe kayıtlarını inceletmeye karar verdi ve kadının hesaplardan 170 bin Sterlin (480 bin TL) çaldığını gördü. Sutton’ın şikâyeti üzerine eşi Graham ile balayına gitmeye hazırlanan Kirsty Lane tutuklandı. Graham’ın da mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.


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