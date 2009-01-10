''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bugün 13 kişi Beşiktaşta’ki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye yakınında görüntülenen Kemal Alemdaroğlu, oradan tesadüfen geçtiğini söylemekle kalmadı. Gözaltılar için düşünceleri sorulduğunda ‘Gelinen bu noktaya Allah, diyorum’ dedi.



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bugün adliyeye 13 kişinin sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderilen, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ve eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.



İbrahim Şahin'in de aralarında yer aldığı 11 şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden, emekli Orgeneral Kılınç ile emekli Kurmay Albay İlyas Çınar'ın ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden adliyeye getirildiği belirtildi.



Önce konuşmayacağını söyledi



Bu arada, ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nin yakınına geldi. Alemdaroğlu, kendisine soru yönelten gazetecilere, oradan geçtiğini ve herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade etti.



Bir gazetecinin, soruşturma kapsamında eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün gözaltına alınması konusundaki düşüncelerini sorması üzerine Alemdaroğlu, ''Gelinen bu noktaya 'Allah' diyorum. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum'' şeklinde konuştu.



Alemdaroğlu daha sonra ayrıldı.

