Geline 10 kilo altın, damada 350 bin TL takıldı

Van'ın Başkale ilçesinde eski Belediye Başkanı Ejder Yağızer'in oğlunun üç gün üç gece süren düğününde, geline 10 kilogram altın, damada ise 350 bin TL takıldı.

Eski Başkale Belediye Başkanı Yağızer'in oğlu Ferhan Yağızer ile Türkan Irtak'ın Hafiziye Mahallesi'ndeki düğün törenine, Başkale Kaymakamı Yunus Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Taner Aydın, eski Van Milletvekili Mustafa Bayram ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Davetlilere verilen yemek için, 30'u küçükbaş olmak üzere 40 hayvan kesildi, 600 kilogram pirinç, 300 kilogram yoğurt ve 5 bin adet ekmek tüketildiği öğrenildi.

Damadın evinin önündeki boş arazide üç gün üç gece süren düğünde, davetlilerce geline 10 kilogram altın, damada ise 350 bin TL takıldı.